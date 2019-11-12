«Нафтогаз» повысил стоимость газа для населения

Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену на газ для населения в ноябре на 14,7% – до 4899 гривен (около 200 долларов) за 1 тыс. кубометров.

«В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4899,00 гривен за тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов)», – сообщается на сайте компании.

Отмечается, что установленная цена на газ для населения – самая низкая с 2016 года в ноябре.

В октябре компания снизила цену на газ для населения на 4,9%, до 172,3 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее «Нафтогаз» перечислил европейских поставщиков газа вместо Газпрома.

До этого компания заявила о готовности к зиме без транзита российского газа. При этом в сентябре в «Нафтогазе» предупреждали, что ряд городов зимой может остаться без отопления.

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