Вильфанд назвал три фактора восприятия погоды

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал три фактора, влияющие на восприятие температуры воздуха человеком. Он также объяснил значение выражения «ощущается как» в прогнозах погоды.

«Были проведены в разных странах эксперименты <...> на предмет того, как человек ощущает температуру. Выяснили, что наше ощущение погоды зависит от трех элементов. Первое – от температуры, которую показывает термометр, то есть от температуры воздуха. Второе – от влажности. И третье – от скорости ветра», – сказал Вильфанд, передает ТАСС.

Он уточнил, что, когда «при температуре, близкой к нулю, идет сильный дождь и наблюдается порывистый ветер, то человек ощущает такой дискомфорт, как будто на улице –13 градусов». «У нас это называется эффективной температурой», – добавил Вильфанд.

Кроме того, синоптик пояснил, что температура на термометре и «по ощущениям» может разниться на 2-3 градуса, а иногда и на 10-15 градусов, но не всегда температура ощущается ниже, чем показывают столбики термометров. Так, человеку может казаться, что на улице гораздо теплее, чем показывает термометр, если в морозный день погода солнечная и безветренная.

Ранее Вильфанд сообщил, что ночные температуры в европейской части России в начале этой недели будут соответствовать майским значениям.

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