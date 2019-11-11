Путину доложили о жестоком убийстве девушки в Петербурге

Президент Владимир Путин в курсе, что в Санкт-Петербургском государственном университете произошло убийство, в котором подозревается историк Олег Соколов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Безусловно, мотивы этого чудовищного преступления, которое, конечно, не могло не тронуть буквально всех, кто знает об этом, мотивы преступления, причины преступления будут установлены в ходе следствия», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, «потом уже можно будет говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому акту безумия, чудовищному акту безумия».

Песков добавил, что было бы странно «винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то кроме самого убийцы».

«Опять же это определит следствие и суд», – подчеркнул он.

«Безусловно», – ответил Песков на вопрос, знает ли глава государства о том, что произошло.

Подозреваемый в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко – 64-летний историк, специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ Олег Соколов. Он уже оформил явку с повинной и сознался в убийстве женщины, с которой, как сообщают СМИ, он состоял в отношениях.

Как сообщала пресса со ссылкой на источники, тело девушки два дня лежало в квартире Соколова, где мужчина принимал гостей. Затем историк решил распилить труп и утопить части тела в реке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Соколов упал в реку, с переохлаждением его доставили в больницу. В рюкзаке мужчины обнаружили руки жертвы. По предварительным данным, он убил Анастасию Ещенко из обреза.

Напомним, ранее в понедельник Соколов заявил, что раскаивается в содеянном.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД