Nord Stream 2 AG подала в суд на ЕС из-за Газовой директивы

Компания-оператор проекта «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG начала арбитраж против Европейского союза из-за несоответствия поправок в Газовой директиве ЕС Энергетической хартии, сообщили в пресс-службе Газпрома.

О возможности такого арбитража компания предупреждала еще в июле, когда подала иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС, передает РИА «Новости».

«26 сентября 2019 года Nord Stream 2 AG уведомила о начале специального арбитража... против ЕС на основании договора к Энергетической хартии. Nord Stream 2 AG считает, что ЕС нарушил свои обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 договора к Энергетической хартии, приняв дискриминационные поправки к Газовой директиве», – отметили в Газпроме.

Также Nord Stream 2 AG подал иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза из-за коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.

«Кроме того, в июле 2019 года Nord Stream AG подала иск в Суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве, поскольку они устанавливают неоправданно короткие сроки для государств–членов ЕС на предоставление исключений из Газовой директивы, что существенно снижает вероятность получения таких исключений», – отмечает Газпром.

Между тем на прошлой неделе немецкий парламент не смог принять закон о применении поправок к Газовой директиве ЕС для обхода ограничений на «Северный поток – 2». При этом Германия нашла лазейку, которая позволит снять последнее препятствие на пути нормальной работы «Северного потока – 2» на полную мощность.

Обновленная Газовая директива вступила в силу 23 мая и должна быть имплементирована в странах Евросоюза в течение девяти месяцев после этого. Поправки к ней касаются работы морских газопроводов и, следовательно, затронут «Северный поток – 2». Они предполагают, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств Евросоюза должны будут соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.

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