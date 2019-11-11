Нефть подешевела на торговой неопределенности

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз на фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив торговой сделки между США и Китаем.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,88% – до 61,96 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,82%, составив 56,77 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Руководитель аппарата вице-президента США Марк Шорт заявил в выходные, что США и Китай могут договориться о содержательной части первого этапа торговой сделки до 15 декабря, когда должны вступить в силу отложенные ранее пошлины.

При этом в пятницу президент США Дональд Трамп сказал, что речи о полной отмене пошлин на продукцию из КНР, ввозимую в США, не идет, несмотря на то, что такое желание высказала китайская сторона.