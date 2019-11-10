Раскрыты обстоятельства смерти Паши Фейсконтроля

МС Дима Еж (Дмитрий Ежиков) рассказал об обстоятельствах смерти его друга, клубного промоутера Павла Пичугина, известного как Паша Фейсконтроль.

«Пытаемся разобраться, как все происходило. Но точно он нигде не тусовался, не гулял. Он был дома, один. Стало плохо, вызвал скорую. Скорая, говорят, не доехала. Пока нельзя еще точно ничего сказать, но врачи говорили «Подозрение на тромбоз», потому что у него недавно была операция на колене», – приводит слова Ежикова 360tv.

Он опроверг информацию СМИ о смерти Фейсконтроля от остановки сердца.

Ранее о смерти 38-летнего клубного промоутера сообщил DJ Smash.