Паша Фейсконтроль скончался в Москве

В Москве умер 38-летний клубный промоутер Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль, сообщают СМИ со ссылкой на DJ Smash.

Он «являлся одним из самых узнаваемых «фейсконтрольщиков» страны и сотрудничал со звездами поп-музыки», передает «Звезда».

Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца.

Смерть Пичугина подтвердил его друг и коллега DJ Smash.

Telegram-канал Mash пишет, что Пичугин умер утром. Он сам вызвал скорую помощь в квартиру на востоке столицы. Указывается, что «к приезду врачей он был уже при смерти», медики «не смогли его откачать».