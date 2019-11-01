Назван процент российских городов с благоприятной средой

В России впервые рассчитали индекс качества городской среды, сообщил вице-премьер Виталий Мутко. 23% городов в России признаны городами с благоприятной средой.

«Мы сегодня публикуем этот индекс в 1 тыс. 114 городах. Города разбиты на несколько групп по уровню взаимодействия, численности. Сегодняшний индекс расставил города по определенным критериям. Наша задача – к 2024 году мы должны улучшить индекс качества городской среды на 30%. Также мы должны перевести 50% городов из неблагоприятной среды в благоприятную», – приводит слова Мутко «Интерфакс».

По словам главы Минстроя России Владимира Якушева, в соответствии с рассчитанным индексом в 2018 году 23% городов признаны городами с благоприятной средой.

«У нас по индексу 36 показателей, самый высокий балл, который мог набрать город – 360. Если город набирает более 180 баллов, то он признается городом с благоприятной средой, если ниже, то там неблагоприятная среда. По итогам 2018 года индекс составил 23%, в него попали 256 городов», – добавил Якушев.

Глава ведомства отметил, что средний балл качества городской среды по России составил 163, а к 2024 этот показатель должен возрасти до 212 баллов.

Индекс был опубликован на сайте Минстроя. Лидирующие места в группе крупнейших городов, находящихся в условно комфортном климате заняли Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. В группе крупных городов с дискомфортным климатом в тройке лидеров оказались Норильск, Мурманск, Северодвинск.

Ранее сообщалось, что для измерения индекса качества городской среды использовались исследования социальных сетей, а также данные картографических сервисов «Яндекс», «2ГИС», Google.