Для оценки комфорта городов решено использовать данные соцсетей и онлайн-карт

Исследования социальных сетей, а также данные картографических сервисов «Яндекс», «2ГИС», Google будут использовать, чтобы измерять индекс качества городской среды, сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

«У нас будет большое число поставщиков информации. Это по большому счету пять органов исполнительной власти: Минстрой, МВД, Минкультуры, Роспотребнадзор и Росстат. У нас есть пласт современный – это исследования социальных сетей. Также будут использованы различные информационные системы – «Яндекс», «2ГИС», Google. Информация будет браться из различных источников, и у нас все равно будет перекрестная проверка полученных данных», – передает его слова ТАСС.

Егоров отметил, что исследование соцсетей помогает оценить по опубликованным пользователями фотографиям число малых или больших архитектурных форм в общественных пространствах города, другие параметры.

Индекс качества городской среды состоит из 36 показателей, среди них разнообразие жилой застройки, благоустройство, наличие очередей в детские сады, безопасность. Значения индекса позволят определить развитие городской среды. Показатели будут влиять на размер субсидии из федерального бюджета на реализацию программ формирования комфортной городской среды по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Реализация нацпроекта рассчитана до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта – обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.