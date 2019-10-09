Региональный этап футбольной акции ОНФ «Уличный красава» завершился в 78 регионах

В 78 регионах России завершился региональный этап всероссийской футбольной акции «Уличный красава». Промежуточные итоги подвели на совещании в исполкоме Общероссийского народного фронта. О них рассказал руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

«За два предыдущих этапа акции (муниципальный и межрегиональный) сыграно порядка 19 тыс. матчей. Из 1 тыс. 270 команд в двух возрастных категориях (14-15 лет и 16-17 лет) определились лучшие. Теперь они представят свои регионы на окружном этапе, который пройдет с 18 по 20 октября», – сообщаются слова на сайте ОНФ.

Для каждого из округов определен город, в котором пройдут матчи последнего этапа перед финалом. Для Южного федерального округа – город Волжский; для Центрального федерального округа – город Рязань; для Северо-Западного федерального округа – город Выборг; для Северо-Кавказского федерального округа – город Нальчик; для Приволжского федерального округа – город Ижевск; для Уральского федерального округа – город Екатеринбург; для Сибирского федерального округа – город Омск; для Дальневосточного федерального округа – город Чита.

Всероссийская футбольная акция «Уличный красава» осенью 2018 года объединила 85 субъектов Российской Федерации. Тогда в ней приняли участие более 3,5 тыс. дворовых команд. В новом сезоне число участников превысило 50 тыс. человек, а количество команд – 6 тыс. В выходные определились победители регионального этапа акции в Республиках Крым, Коми, Чеченской Республике, Еврейской автономной области, Самарской, Белгородской, Тамбовской, Ленинградской областях, а также в Приморском крае.

«Ребята играли как настоящие профессиональные футболисты. Если сравнивать с прошлым годом, то уровень команд заметно вырос, у кого-то даже появились собственные фан-клубы. Было приятно наблюдать, как на трибунах болельщики держат растяжки, звучат подбадривающие кричалки», – рассказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Иркутской области Евгений Духовников.

«Самое главное – максимальное вовлечение людей в эту акцию. Она замечательная. Давайте поговорим со звездами российского футбола, чтобы у наших ребят, участников «Уличного красавы», была возможность пообщаться и сыграть с лучшими командами страны. Думаю, мы сможем это обеспечить», – резюмировал руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Игры финала всероссийской акции «Уличный красава» состоятся с 11 по 13 ноября в Сочи на стадионе «Фишт».