В России могут возникнуть перебои с поставками импортной воды

Бизнес предупредил о риске перебоев с поставками импортной бутилированной воды, которые могут начаться после внедрения маркировки этой продукции, следует из письма «Опоры России» министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Минпромторг разработал проект постановления правительства, предполагающий проведение в России эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды.

Против появления новой системы контроля выступила «Опора России». Президент организации Александр Калинин направил письмо на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в котором указано, что контролировать наличие маркировки на импортной продукции будут таможенные органы, пишет газета «Известия».

По мнению бизнесменов, это означает, что ставить на бутылках цифровые коды нужно будет до их ввоза на таможенную территорию России.

В «Опоре России» полагают, что иностранные производители, вероятнее всего, откажутся внедрять российские технологии на своих предприятиях, из-за чего импортеры будут вынуждены оклеивать каждую единицу продукции стикерами с цифровыми кодами в «ручном режиме». По мнению «Опоры России» эта процедура будет слишком сложной и затратной.

В организации уверены, что и российским производителям воды будет не легче, поскольку затраты на дополнительное оборудование для печати кодов на этикетах могут составить до нескольких десятков миллионов рублей.

В письме говорится также, что введение маркировки может привести к исчезновению с российского рынка части импортных товарных позиций, а также к существенному увеличению розничной цены на воду, а все расходы на внедрение маркировки минеральной и питьевой воды в итоге будут переложены на потребителей.

Напомним, в июле глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что более 25% продаваемой в России питьевой воды является подделкой, в некоторых регионах эта цифра доходит до 80%.