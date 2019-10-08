В России появятся умные «лежачие полицейские»

Умные искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские») с системой фото- или видеофиксации могут появиться в России в 2021 году, стоимость проекта составляет порядка 8 млн рублей, заявил представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

«Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ «Автонет». Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. На реализацию проекта может быть потрачено около 8 млн рублей. Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные «лежачие полицейские» появятся в 2021 году» – передает ТАСС слова Федосеева.

Разработчики рассказали, что искусственные дорожные неровности продлят работу подвески автомобиля на 40% при условии соблюдения правил дорожного движения и будут способствовать снижению вредных выбросов за счет отсутствия необходимости разгоняться и тормозить.

В «Автонете» пояснили, что препятствующий барьер подключается к динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. В зависимости от соблюдения скоростного режима барьер будет опускаться или подниматься.

«Главная особенность технологии состоит в необходимости соблюдать правила дорожного движения. Если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится», – сказал Федосеев.

В «Автонете» добавили, что работа электропривода может основываться на получении телематических данных автомобиля: попадал ли водитель в ДТП, нарушал ли ПДД. При этом система может функционировать дистанционно для пропуска скорой помощи и других экстренных служб.

По словам Федосеева, первые опытные испытания проекта уже проводились, по их итогам разработчики сфокусировались на определении оптимального расстояния между камерами видеофиксации и барьером, так как внезапное появление неровности может создать аварийную ситуацию.

Напомним, 17 сентября в пресс-службе НТИ «Автонет» сообщили, что владельцы электромобилей в России могут получить право с 2020 года ездить по выделенной полосе.



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