Володин назвал сроки возвращения Юмашевой из США

Депутат Госдумы Инга Юмашева, допрошенная ФБР, во вторник вернется в Россию из США, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

«Мы исходим из того, что завтра коллега Юмашева прилетит на родину. Мы с ней встретимся, обсудим происшедшее», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что инцидент станет темой для обсуждения Совета Госдумы, который может предпринять шаги для недопущения повторения таких случаев.

Ранее в Кремле назвали задержание и допрос Юмашевой в США неприемлемыми.

Напомним, депутата Юмашеву, которая прибыла в США на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», в течение часа допрашивало ФБР. Москва заявила Вашингтону решительный протест.

Газета ВЗГЛЯД назвала три вывода для Москвы из ситуации с Юмашевой.