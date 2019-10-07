Зеленский поручил облегчить переход через линию разграничения в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который упрощает переход граждан и проезд автотранспорта через линию разграничения в районе Станицы Луганской.

Указ касается «неотложных мер по созданию условий для перехода граждан и проезда автотранспорта через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе Луганской области и соответствующих контрольных пунктах въезда/выезда». Документ опубликован на сайте президента Украины.

Генштабу ВСУ и администрации Луганской области поручено до 27 ноября 2019 года восстановить разрушенный мост через реку Северский Донец и обустроить контрольный пункт.

Правительству Украины поручено разработать нормы обустройства и функционирования остальных КПП – составить план ремонта дорог, организовать предоставление медпомощи на линии разграничения.

Указ вступил в силу.

На прошлой неделе Зеленский обсудил с руководством силовых и внешнеполитического ведомств разведение войск в Донбассе.

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