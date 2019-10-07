Пожар в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве потушен

Пожарным удалось устранить возгорание в автобусе в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве, по предварительным сведениям, в результате ЧП никто не пострадал.

«Возгорание автобуса ликвидировано. Площадь составила 10 кв. метров. Системы дымоудаления в тоннеле работают штатно. До прибытия люди покинули автобус. По предварительным данным, обращения к врачам не зафиксированы», – пояснили в МЧС, передает ТАСС.

На данный момент движение на участке перекрыто в обе стороны, ранее на месте наблюдалось сильное задымление.

Напомним, в Алабяно-Балтийском тоннеле произошло ДТП с участием рейсового автобуса, после чего начался пожар.