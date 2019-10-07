Автобус загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве

В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло ДТП с участием рейсового автобуса, после чего началось возгорание, сообщают СМИ.

«Внутри Алабяно-Балтийского тоннеля, в сторону области, происходит загорание автобуса», – передает слова сотрудника пресс-службы ГУ МЧС по Москве РИА «Новости».

Спасатели уже приступили к тушению пожара.

В Госавтоинспеции подтвердили факт возгорания транспортного средства, отметив, что на место следуют экипажи ГИБДД, передает ТАСС.

Водители спешно покидают зону задымления, чтобы не задохнуться. Те, кто уже успел заехать в тоннель, сдают назад, чтобы покинуть зону задымления, сообщает «360».

Информации о пострадавших нет, сообщает «Москва 24».

Шестиполосный Алабяно-Балтийский тоннель находится в Северном административном округе Москвы на пересечении Балтийской и Большой Академической улиц. Он находится на глубине до 25 метров – под двумя автомобильными тоннелями и тремя тоннелями Замоскворецкой линии метро. Над тоннелем – Ленинградский проспект, действующий участок МЖД.

Общая протяженность тоннеля – около двух километров.

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