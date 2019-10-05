Дмитрий Хохлов ушел с поста главного тренера ФК «Динамо»

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» приняло отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды.

«Сегодня (5 октября – прим. ВЗГЛЯД) после матча 12 тура РПЛ «Оренбург» – «Динамо» главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Врио главного тренера будет назначен в ближайшее время.

Хохлов завершил карьеру футболиста в 2010 году в «Динамо», после чего вошел в тренерский штаб «бело-голубых». Затем специалист работал с молодежной командой «Динамо», «Динамо-2» и «Кубанью». Пост главного тренера «Динамо» Хохлов занимал с 2017 года.

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