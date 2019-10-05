В Кашмире прогремел взрыв

В результате взрыва гранаты в индийском городе Анантнаг, расположенном на союзной территории Джамму и Кашмир, пострадали не менее семи человек, передает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Уточняется, что, взрыв произошел возле правительственного учреждения. Среди пострадавших оказались полицейский и журналист, передает ТАСС.

По словам правоохранителей, взрыв был произведен террористами.

Ранее на этой неделе индийская полиция провела спецоперацию на территории национального столичного округа Дели из-за получения информации о готовящемся нападении боевиков из Кашмира.

В феврале террорист-смертник, являющийся членом этой группировки, на заминированном автомобиле протаранил автоколонну индийских силовиков на территории бывшего штата Джамму и Кашмир. Погибли более 40 человек.