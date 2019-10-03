В Дели началась спецоперация из-за угрозы атаки кашмирских боевиков

Индийская полиция начала спецоперацию на территории национального столичного округа Дели из-за получения информации о готовящемся нападении боевиков из Кашмира, сообщают СМИ.

По данным местных властей, силы безопасности в Дели приведены в состояние повышенной готовности, полицейские взяли под усиленный контроль места массового скопления людей, передает ТАСС со ссылкой на газету Hindustan Times.

Кроме того, повышено наблюдение в метрополитене и на железнодорожных станциях.

Индийские спецслужбы сообщают, что разыскиваемые боевики могут принадлежать к группировке «Джаиш-е-Мухаммад».

Напомним, в феврале террорист-смертник, являющийся членом этой группировки, на заминированном автомобиле протаранил автоколонну индийских силовиков на территории бывшего штата Джамму и Кашмир. Погибли более 40 человек.