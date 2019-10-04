В России резко выросло выявление программ слежки

В «Лаборатории Касперского» сообщили, что число российских пользователей, которые столкнулись со «сталкерским ПО» – легальными программами, следящими за их деятельностью в сети, а также около компьютера, с начала года выросло вдвое.

«По статистике компании, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысяч юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч. Таким образом, число пострадавших от сталкерского ПО в России за год выросло более чем в два раза», – сказано в сообщении «Лаборатории Касперского», передает РИА «Новости».

Там также отмечается, что число таких пользователей в России растет быстрее общемировых показателей.

Кроме того, был зафиксирован рост числа образцов сталкерского ПО: с начала года было обнаружено 380 вариантов сталкерских программ, что почти на треть больше, чем в прошлом году.

В «Лаборатории» отметили, что пользователи могут пострадать от таких программ, даже несмотря на их легальность, так как данное ПО работает незаметно.

Вкачестве примера они приводят программу Monitor.AndroidOS.MobileTracker.a, которая позиционируется как инструмент для контроля сотрудников организаций. Однако эта программа также может собирать информацию о геолокации, СМС, телефонные звонки, фото- и видеофайлы, записи камеры, браузерную историю, файлы, информацию из календаря и списка контактов.

Чтобы обезопасить себя в «Лаборатории Касперского» порекомендовали пользователям заблокировать в настройках смартфона возможность установки программ и приложений из неизвестных источников, а также регулярно проверять список установленных приложений.

Ранее разработчик антивирусного ПО компания Avast сообщила, что 800 тыс. андроид-смартфонов россиян заражены банковским ботнетом.