На Украине назвали число живущих за чертой бедности

На Украине около 10 млн граждан живут за чертой бедности, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«На Украине очень много проблем, я не хочу на них сейчас останавливаться. Это и 10 млн людей, которые живут за чертой бедности, и разваленная инфраструктура, и проблемы с монополистами в энергетике», – приводит РИА «Новости» слова Гончарука.

Он отметил, что новая программа украинского правительства направлена на то, чтобы исправить текущие экономические показатели.

По данным госстата, на 1 августа на Украине проживают 41,99 млн человек.

Ранее Росстат подсчитал уровень бедности в России.

Также были названы регионы России с наибольшим количеством бедных россиян.

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