Защита замглавы «Аэрофлота» прокомментировала сообщения о сделке со следствием

Адвокат заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова не подтвердил сообщения, согласно которым его подзащитному предлагали заключить сделку со следствием.

«Мне об этом ничего не известно, позиция Александрова была и есть неизменной, она озвучивалась в открытом судебном заседании. Ни о каком признании вины с его стороны речи быть не может, потому что там нет никаких преступлений, ни к чему подобному он не причастен», – сказал адвокат Андрей Гривцов РИА «Новости».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в обмен на сделку топ-менеджера якобы обещали выпустить из СИЗО под домашний арест.

В среду Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова. Он обвиняется в хищении 250 млн рублей: якобы он привлекал сторонних адвокатов для оказания юридических услуг «Аэрофлоту», при этом всю работу делали штатные юристы.

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