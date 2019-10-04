Закон о запрете хостелов в квартирах разъяснили

Кадастровая палата объяснила действие закона о запрете размещения хостелов в жилых помещениях, который вступил в силу с 1 октября.

В Кадастровой палате сообщили, что «данный закон не запрещает хостелы как вид гостиниц вообще», но «он ограничивает их расположение: теперь они могут находиться только в помещениях нежилого назначения», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что с 1 октября в Москве закрылись 89 хостелов и мини-отелей. До этого президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах.