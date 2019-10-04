Нефть подорожала после длительного снижения цен

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вверх в рамках коррекции после продолжительного снижения.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,47% – до 57,98 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,53%, составив 52,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть падали с конца предыдущей недели на опасениях за состояние мировой экономики, обострившихся после слабой статистики из США и Европы. Теперь трейдеры ждут очередных торговых переговоров США и Китая, которые должны начаться 10 октября. Продолжительный торговый конфликт между США и КНР негативно отражается на мировой экономике и спросе на нефть.