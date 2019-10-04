Сирийские войска отразили атаки террористов к северо-востоку от Пальмиры

Сирийские военнослужащие при поддержке отрядов Сил национальной обороны отразили атаки боевиков из террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) к северо-востоку от города Пальмира, сообщает издание Al Watan.

Банды террористов напали на позиции сирийской армии вдоль шоссе Эс-Сухна – Дейр-эз-Зор, попытавшиись их захватить. Однако бойцы сирийских правительственных сил отбросили противника – он понес потери в живой силе и технике, передает ТАСС.

Поддержку правительственным войскам оказали самолеты сирийских ВВС, которые атаковали тыловые базы террористов в оазисе Эш-Шула в глубине Сирийской пустыни.

Напомним, в понедельник МИД России объявил об уничтожении главных сил запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство*» и «Джебхат ан-Нусра» в Сирии, подчеркнув необходимость продолжать борьбу с террористами в Идлибе.

Ранее Россия обвинила США в попытке вывести террористов в Идлибе из-под удара.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД