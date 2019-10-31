Путин призвал руководителей «не плакаться»

Президент России Владимир Путин выступил против полного списания кредиторских задолженностей медучреждений, выступив за индивидуальный подход к каждой ситуации. Он также призвал руководителей не плакаться, вспомнив народную мудрость – «взялся за гуж, не говори, что не дюж».

«Надо внимательно посмотреть, разбираться с каждой задолженностью», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что нужно внимательно анализировать, откуда появились финансовые обязательства – «от головотяпства или из каких- то объективных обстоятельств».

«Исходя из этого, (нужно) соответствующим образом выстраивать финансовые отношения, но они, как правило, должны укладываться в определенные нормативы, которые всем руководителям учреждений здравоохранения известны», – сказал Путин.

Президент заявил, что нужно провести внимательный анализ ситуации, но нельзя списывать кредиторские задолженности огульно, так как это в целом понижает уровень финансовой дисциплины.

«В любой сфере так можно сказать: бывший руководитель был такой не хороший, а я теперь хороший, все, что было сделано до сих пор, меня не касается и мне спишите все долги – и моральные, и политические, и финансовые. Но ведь если мы взялись за что-то, как у нас в народе говорят, «взялся за гуж, не говори, что не дюж». Это означает, что если ты взялся, понимаешь, в каком состоянии ты взял учреждение, либо область, либо город, если уж взялся за это, не надо плакаться по поводу того, как тебе тяжело, а нужно решать задачи, которые перед тобой стоят», – убежден президент.

Также Путин на встрече с представителями общественности Калининградской области не исключил ужесточение наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.