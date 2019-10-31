Умер бывший музыкант Billy's Band Антон Матезиус

Бывший участник группы Billy's Band, баянист Антон Матезиус скончался в Петербурге, сообщили в группе.

«Мы узнали о случившемся от друзей. Для нас это была полная неожиданность. Ему было всего 46 лет», – передает РИА «Новости» слова одного из участников коллектива.

«Мы сочиняли песни на подоконнике в Париже, делили последнюю еду, несколько раз чуть не подрались в те пятнадцать лет, что прожили вместе. Но так и не подрались. Спасибо, прости, прощай. Дорогой Антон Матезиус», – написал один из основателей группы Billy's Band Билли Новик на своей странице в Instagram.

Антон Матезиус родился в феврале 1973 года в Ленинграде. С 2001 по 2016 год он был участником группы Billy's Band, до этого играл в музыкальных коллективах «Музыка Т», «Флирт» и Ad Libitum.