Шатунов подал иск против правообладателя песен «Ласкового мая»

Экс-солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов подал в суд на компанию «Честная музыка», свидетельствует информация в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 29 октября, к производству он пока не принят, передает РИА «Новости».

Также в качестве ответчика указан Руслан Филатов.

Представитель Шатунова пояснил, что претензии певца «в общих чертах» касаются «интеллектуальной собственности». В частности, речь идет о правах на фонограммы. Также Шатунов обвиняет «Честную музыку» в «неправомерных действиях» в отношении «объектов, которые не принадлежат» компании.

Представитель певца заявил, что «не очень понятно», почему «Честная музыка» считает себя «правообладателем фонограмм».