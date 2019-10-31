Путин оценил повышение позиции России в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Всемирного банка Doing Business, но «это не предел», заявил глава российского государства Владимир Путин.

Почетный вице-президент Международной федерации дзюдо и глава венгерского банка OTP Шандор Чани поздравил Путина с проведением чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Это был, пожалуй, лучший чемпионат на моей памяти», – приводит РИА «Новости» слова Чани.

Он заявил, что OTP как инвестор видит «очень высокое качество делового климата» в России. Чани отметил, что у его банка не возникает никаких проблем при «взаимодействии со всеми структурами, включая контрольные».

«Правда, отчасти, это связано еще и с тем, что мы соблюдаем все правила и законы», – отметил Чани с улыбкой.

Глава российского государства поблагодарил его за оценку, заявив, что Россия «работает в этом направлении настойчиво и в последнее время сделала еще несколько шагов в рейтинге Всемирного банка Doing Business».

«Мы поднялись на 28 место, но это не предел», – заявил Путин, заверив, что работа продолжится «по всем направлениям».

Напмоним, Путин посетил штаб-квартиру Международной федерации дзюдо в Будапеште.

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже – 31-е место из 190. В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России.