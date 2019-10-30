Глава российского государства Владимир Путин посетил штаб-квартиру Международной федерации дзюдо в Будапеште.

Президенту России показали помещения штаб-квартиры. Путин на английском сказал, что «место очень симпатичное» («very nice place»), передает РИА «Новости».

Российский лидер за чаепитием поговорил с главой и почетным вице-президентом МФД Мариусом Визером и Шандором Чани. Путин отметил, что за время руководства МФД Визером в дзюдо «многое в лучшую сторону изменилось», дзюдо стало «более динамичным видом спорта, более зрелищным».

Путин отметил проведение множества международных соревнований и повышение мотивации спортсменов. По его словам, «дзюдо теперь занимаются практически на всех континентах».

Визер в ответ поблагодарил российского президента и сказал, что все достижения стали результатом командной работы.

Путин в 2008 году удостоился звания почетного президента Международной федерации дзюдо.

Напомним, в среду Путин находится с визитом в Будапеште.

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