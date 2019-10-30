Путин назвал Венгрию приоритетным партнером России для поставок энергоресурсов

Венгрия является приоритетным партнером России для поставок энергоресурсов в Европу по имеющимся и новым маршрутам, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в западную Европу, подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе, в моменты пиковых нагрузок. Мы рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу. И по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам: как по северному, так и по южному», – передает его слова Путина РИА «Новости».

По его словам, реализация соглашения о поставках нефти в Венгрию и Словакию позволит увеличить экспорт по «Дружбе» до 2025 года.

Также президент сообщил, что на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном затронул ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.

В среду Путин находится с визитом в Будапеште. Сообщалось, что он обсудит с Орбаном ситуацию в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере.