Путин прибыл с визитом в Венгрию

Президент России Владимир Путин прибыл с однодневным рабочим визитом в Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В ходе переговоров российский лидер и венгерский премьер обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также международную проблематику, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Путин посещает Венгрию уже в пятый раз, последний визит российского президента в эту страну состоялся в августе 2017 года.

Ранее Кремль раскрыл детали предстоящей беседы Путина и Орбана.