Каждый второй школьник в России сталкивался с агрессией

Специалисты агентства «Михайлов и Партнеры. Аналитика» в рамках социологического проекта «Мы считаем» опросили более 1 тыс. детей от 10 до 18 лет из разных регионов России и узнали, из-за чего у подростков чаще всего возникают неприятности в школе.

Каждый второй из опрошенных (52%) заявил, что сталкивался с агрессией в школе. Чаще всего учащиеся жалуются на психологическую агрессию сверстников (32%) и на ее физические проявления (26,6%), например, толчки или побои, приводит данные исследования РБК.

22% опрошенных отмечают случаи агрессии со стороны учеников в отношении учителей. При этом около 20% учащихся указали на проявление агрессии со стороны учителей.

Школьники также рассказали, что в основном причиной травли становится внешний вид – одежда или прическа (43,8%) – и национальность (33,6%), однако 65% опрошенных отметили дружелюбную атмосферу в собственной школе.

На ваш взгляд Кто виноват в росте агрессии среди школьников? Семья

Школа

Общество

Интернет

Нет никакого роста



Респонденты также ответили на вопрос, кому бы они рассказали, если столкнулись с агрессией. Так, большинство сообщило бы об этом родителям (63,8%). Далее идут варианты: друзья (29,2%), учитель (19,2%), при этом 15,2% опрошенных предпочли бы никому не рассказывать и только 0,5% обратились бы в полицию.

Данное исследование проводилось агентством «Михайлов и Партнеры. Аналитика» в сентябре 2019 года. В опросе приняли участие 1057 респондентов в возрасте от 10 до 18 лет из 52 регионов России.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года полиция Екатеринбурга начала проверку данных об избиении школьниками сверстника. А в одной из московских школ провели проверку после того, как одноклассники опустили ребенка головой в унитаз.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах роста уровня агрессии среди школьников.