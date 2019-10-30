Генпрокуратура предложила меры для возврата фигурантов «списка Титова»

Генпрокуратура предложила поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривают особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами «лондонского списка», сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В частности, в документе говорится, что находящиеся за границей подозреваемые смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на время следствия, передает ТАСС.

«Речь идет о формализованном соглашении между стороной защиты, прокурором и следователем, заключение которого будет возлагать на обвиняемого обязанность в определенный период времени явиться в орган следствия, а на последнего – обязанность изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы», – сказали в пресс-службе.

Надзорное ведомство предложило Титову заняться непосредственной разработкой соответствующих поправок в УПК.

В письме заместителя генпрокурора Виктора Гриня Титову сказано, что в отношении семи предпринимателей из «лондонского списка» розыск и заочный арест уже отменены, еще десятерым бизнесменам «разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю».

Восемь человек из «списка Титова» уже вернулись на родину и принимают участие в следственных действиях, находясь на свободе, уточнил Гринь.

Сейчас бизнесмены не несут никакой ответственности за неявку в орган следствия, отмечает замгенпрокурора.

«Некоторые обвиняемые <...> в органы следствия не явились. Данное обстоятельство стало существенным препятствием для принятия дальнейших положительных решений по вашим обращениям», – говорится в письме.

Для решения проблемы Генпрокуратура и предлагает разработать поправки в УПК.

Напомним «лондонский» список Титова передали президенту России Владимиру Путину в начале февраля. Он состоит из скрывающихся в Великобритании от российского правосудия бизнесменов, которые хотят вернуться на родину, если их не арестуют. Благодаря инициативе бизнес-омбудсмена в Россию уже вернулись шесть человек.

Путин подчеркнул, что в отношении беглых бизнесменов типовых решений быть не может, а каждый случай надо рассматривать индивидуально.