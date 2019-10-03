Визит российских дипломатов на международный форум сорвался из-за невыдачи виз США

Поездка российских дипломатов на форум «Диалог Форт-Росс» на этой неделе сорвалась из-за невыдачи им виз США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел России на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», – передает ее слова ТАСС.

Напомним, в сентябре 10 человек из российской делегации не приняли участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, так как не смогли получить визы в США.

После этого МИД России поднял вопрос о необходимости переноса международных встреч из США.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН.