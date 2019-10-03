Британия подкорректировала санкции против России ради изучения Марса

Власти Великобритании внесли в закон об экспорте, касающегося санкций против России, поправки, позволяющие осуществлять некоторые виды деятельности, «необходимые для проведения определенных полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс – 2020».

В частности, в «Закон об экспорте (санкции в отношении России, Крыма и Севастополя)» внесена поправка в раздел, касающийся товаров и технологий, входящих в Общий военный список ЕС. Теперь импорт в Россию «некоторых веществ, предназначенных для использования в определенных пусковых устройствах или для заправки определенных спутников, либо же для проведения определенных испытаний и полетов в рамках миссии «ЭкзоМарс – 2020», может быть осуществлена при условии предварительного согласования в соответствии со статьей постановления о санкциях в отношении России.

Такие меры приняты для отражения поправок, «разрешающих определенные виды деятельности, необходимые для проведения определённых полётов» в рамках программы по исследованию Марса, передает RT.

Кроме того, поправки были сделаны «с целью обновить формулировки, объясняющие соответствующие предписания ЕС таким образом, чтобы эти формулировки приобрели гибкость, а также для включения в британское законодательство изменений, недавно внесённых в дерогации ЕС».

Евросоюз еще в 2017 году вывел из-под секторальных экономических санкций против России ракетное топливо для «ЭкзоМарс – 2020».

Между тем, в августе сроки запуска российско-европейской миссии «ЭкзоМарс – 2020» сдвинули после аварии при испытаниях в Швеции парашютной системы.

В 2018 году в России был создан макет десантного модуля для международной миссии по исследованию Марса «ЭкзоМарс-2020». В марте 2019 года НАСА провело испытания марсохода, который отправится на Красную планету в 2020 году.