Москвичам пообещали потепление в первое воскресенье ноября

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил, что 3 ноября в столичный регион придет потепление.

Синоптик рассказал, что, по предварительным расчетам, 3 ноября воздух в столичном регионе может прогреться до +6 градусов, в ночь на понедельник – до +9 градусов, а в понедельник – до +10 градусов, максимум – до +12-ти, передает «Российская газета».

Однако до этого по ночам возможны заморозки до –8 градусов, днем в пределах +3 тепла. Синоптики посоветовали быть особенно осторожными на дорогах, так как в вечерние, ночные и утренние часы возможно образование гололедицы.