В США полицейский-гей отсудил 20 млн долларов за дискриминацию

Полицейский из американского штата Миссури отсудил около 20 млн долларов за дискриминацию на работе из-за его нетрадиционной ориентации.

Кейт Вильдхабер из города Сент-Луис сообщил, что ему 23 раза отказывали в повышении по службе якобы из-за его ориентации, несмотря на хорошие показатели работы. В итоге он подал иск против местной полиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си».

Отмечается, что в суд мужчина обратился еще в 2017 году. В документах было указано, что один из участников Окружного совета полицейских комиссаров Сент-Луиса, посоветовал Вильдхаберу «сбавить обороты со своей голубизной», если он хочет получить повышение.

Полицейский также заявил, что после того, как он пожаловался на эти слова, ему изменили рабочий график и отправили дежурить в ночную смену в дальний район.

Кроме того, свидетель рассказал о еще одном случае. Он заявил, что слышал, как капитан Гай Минз говорил, что Вильдхабер никогда не получит повышения по службе, так как он «перебарщивает со своей голубизной».

В итоге суд решил, что Вильдхабер стал жертвой дискриминации по признаку ориентации. Кроме того, его признали пострадавшим от мести со стороны своего начальства.

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