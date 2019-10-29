США возобновят полеты космических ракет над Кубой

США в марте 2020 года впервые за 50 лет запустят космическую ракету, траектория полета которой пройдет над территорией Кубы, сообщил американский специализированный сайт NASA Space Flight со ссылкой на пресс-службы SpaceX и американские ВВС.

В 60-е годы Штаты запускали ракеты со спутниками с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) для их выведения на полярные орбиты. При одном из таких пусков в результате аварии остатки второй ступени ракеты Thor упали на территории Кубы, вызвав международный скандал. После этого большая часть пусков на полярные орбиты была перенесена на авиабазу Ванденберг (штат Калифорния), а для эпизодических пусков до конца 60-х годов с мыса Канаверал в южном направлении траектория полета ракет была изменена, чтобы пролетать над меньшей частью территории Кубы.

Теперь в марте 2020 года с помощью ракеты Falcon-9 на полярную орбиту планируется вывести аргентинский радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли SAOCOM 1B. Пуск будет осуществлен с мыса Канаверал, а траектория полета ракеты будет проходить над Кубой, передает РИА «Новости».

При этом ракета Falcon-9 будет оснащена автоматической системой ее ликвидации в случае отклонения от заданной траектории полета.

Проводили ли США консультации с Кубой по этому вопросу, не уточняется.

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