Россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Отдыхавшая в Турции россиянка госпитализирована в одну из больниц Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга, медики ввели ее в искусственную кому, сообщили в Генконсульстве России в Анталье.

Женщина 1988 года рождения была экстренно доставлена в больницу 18 октября, на данный момент ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, она находится в реанимации.

«По данным специалистов, критическое состояние россиянки на текущий момент не позволяет говорить о возможности ее транспортировки в Россию в ближайшее время. Генконсульством совместно с российскими инстанциями прорабатывается вопрос о проведении телеконсультаций с турецкими коллегами для обсуждения текущего состояния пациентки, методов ее лечения и перспектив эвакуации в Россию», – говорится в сообщении Генконсульства в Facebook.

Страховая компания частично возьмет расходы на лечение на себя.

Ранее в Турции скончалась туристка из России, которая была введена в искусственную кому после инсульта.