Россияне стали чаще откладывать на квартиру, машину и старость

Накопления есть примерно у трети россиян, при этом большинство из них копят деньги не на развлечения или что-то материальное, говорится в исследовании Аналитического центра НАФИ.

По данным исследования, 43% делают накопления «про запас», не называя конкретной цели. При этом за два года доля таких людей снизилась на 9%, пишет РБК

Вторая по популярности причина накоплений – попытка отложить средства «на старость». Этот показатель по сравнению с 2017 годом, наоборот, увеличился с 16 до 25%.

Еще два года назад вторым по популярности ответом о причинах накопления называлось желание отдохнуть на отложенные деньги. Теперь так говорят 20% (падение на 6 п.п.). Чаще на отдых откладывают жители Москвы и Санкт-Петербурга (32%). Сельские жители, напротив, делают это реже других (14%).

На ремонт квартиры или дома откладывают 17% россиян, на недвижимость – 16%, на образование – 14%, на автомобиль – 12%, на покупку вещей, которые не могут купить сразу (мебель, бытовая техника, одежда) – 9%. При этом число тех, кто откладывает на образование, выросло в два раза по сравнению с 2017 годом, число тех, кто хочет автомобиль, в три раза (с 4%), а недвижимость – на 7% (с 9% в 2017 году). Число же тех, кто хочет купить дорогую вещь, наоборот, упало с 13%. Еще по 1% россиян, имеющих накопления, заявили, что не могут откладывать сейчас или не хотят этого делать.

Средняя сумма, которую россияне считают сбережениями, составляет 100 тыс. рублей.