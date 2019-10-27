Москвичей предупредили о сильном ветре

Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник в Москве и области ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, предупреждает ГУ МЧС России по столице.

В сообщении говорится, что, согласно прогнозу Росгидромета, с 17.00 воскресенья ветер юго-западного, западного направлений усилится, передает РИА «Новости».

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напомним, синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области в субботу и до вечера понедельника из-за ветра.