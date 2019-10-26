Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео. Стороны обсудили обстановку в Сирии, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Лавров призвал воздерживаться от шагов, подрывающих территориальную целостность арабской республики. Также в ходе беседы рассматривались отдельные вопросы двусторонних отношений, передает РИА «Новости».

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее в Турции отметили, что российско-турецкий меморандум о взаимопонимании по Сирии реализуется в соответствии с планом.

Напомним, в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по итогам которой был заключен меморандум по Сирии, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.



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