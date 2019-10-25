АСВ добилось взыскания в США активов экс-президента Внешпромбанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), на которое возложены функции конкурсного управляющего Внешпромбанка, добилось взыскания активов в США экс-президента кредитной организации Ларисы Маркус.

Решение вынесено в рамках дела о признании в США личного банкротства Маркус в России с целью взыскания ее активов в конкурсную массу.

«23 октября 2019 года Судом США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка было вынесено решение о передаче активов, входящих в траст Larisa Markus Revocable Trust и находящихся в США, под управление финансового управляющего Ларисы Маркус», – сообщили в агентстве, передает ТАСС.

Распределение активов в конкурсную массу ожидается в ближайшее время после получения соответствующего судебного приказа. Внешпромбанк, признанный банкротом по решению Арбитражного суда Москвы от 14 марта 2016 года, является крупнейшим кредитором Маркус в ее персональном банкротстве.

В 2017 году Московский суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшую главу Внешпромбанка Ларису Маркус по делу о хищении 114 млрд рублей. Позже Мосгорсуд снизил срок наказания экс-главе Внешпромбанка.