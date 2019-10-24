Власти США подготовились к депортации Бутиной

На россиянку Марию Бутину, которую собираются депортировать в Россию, подано иммиграционное уведомление, сообщила иммиграционно-таможенная служба при министерстве внутренней безопасности США.

Ведомство сообщило, что «будет добиваться ее депортации после того, как она завершит отбывать наказание», передает ТАСС.

Руководствуясь «соображениями безопасности», служба отказалась обсуждать детали депортации, пока Бутина не вернется в Россию.

В ведомстве пояснили, что в иммиграционных уведомлениях содержатся требования к «другому правоохранительному ведомству» заранее сообщить иммиграционно-таможенной службе об освобождении заключенного.

Кроме того, в уведомлении указывают на необходимость «оставить иностранца под стражей», пока ведомство не сможет забрать его «в безопасных и надежных условиях сразу же после освобождения».

Напомним, Бутина, осужденная в США за «сговор с целью незаконной работы на правительство России», уже подписала документы об освобождении из заключения. Бутину должны освободить 25 октября в 08.00 по местному времени (13.00 мск). После этого ее отправят в Нью-Йорк, а затем – в Россию.

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