Ученые выявили борющийся с раком и старением белок

Французские ученые из Института Пастера обнаружили, что белок GDF11 может бороться с раком и старением, выводы исследователей опубликованы на портале MedicalXpress.

Ученые провели серию экспериментов на мышах, в ходе исследования было установлено, что GDF11 может имитировать действие диет, чья эффективность в предотвращении болезней сердца и онкологических заболеваний научно доказана. Кроме того, когда белок вводился старым мышам, их кровеносные сосуды в мозге восстанавливались, а также усиливался нейрогенез, сообщает РИА «Новости».

«Эти данные обнадеживают и поддерживают идею использования GDF11 при лечении некоторых метаболических заболеваниях, таких как ожирение и нейродегенеративные заболевания», – рассказал профессор Пьер-Мари Льедо.

Ранее ученые выяснили, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологических заболеваний.