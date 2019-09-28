Ученые нашли неожиданное препятствие для развития рака

Исследователи из Университета Ливерпуля выяснили, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.

Исследование было опубликовано в научном журнале Aging Cell.

По словам доктора Жоао Педро Де Магальеса, несмотря на то, что с возрастом мутации накапливаются, являясь основным двигателем развития онкологических заболеваний, процесс старения может все же препятствовать появлению рака, передает «Российская газета» со ссылкой на Medicalxpress.

Доктор пояснил, что «старение тканей может препятствовать пролиферации (разрастанию ткани организма путем деления клеток) и, следовательно, раку».

«Таким образом, у нас есть две противоположные силы: мутации, приводящие к развитию злокачественных опухолей, и дегенерация тканей, препятствующая злокачественному процессу. Последнее может объяснить, почему в очень преклонном возрасте заболеваемость раком снижается», – заявил он.

Исследователь отметил, что результаты работы подчеркивают сложную взаимосвязь между старением и раком, а также непосредственно старением клеток.

Чтобы лучше понять этот механизм, необходима дальнейшая работа.

Ранее ученые предложили необычный способ борьбы с раком.