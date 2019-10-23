Премию «Русский Букер» решено закрыть

Организаторы премии «Русский Букер» не смогли найти спонсоров и приняли решение закрыть премию, однако действие одноименного фонда пока только приостановлено. Таким образом, возобновить вручение премии можно в любой момент, сообщил литературный секретарь награды Игорь Шайтанов.

В 2018 году организаторы премии «Русский Букер» сообщали, что премия осталась без попечителя, и ведутся поиски спонсора на новый премиальный сезон. Обычно заявки начинали приниматься в конце марта, однако из-за сложившейся ситуации вручение наград пришлось отложить.

«Премия закрыта, работа фонда «Русский Букер» приостановлена. Пока фонд действует, премия может быть возобновлена в любой момент... Сейчас мы пытаемся предпринимать некоторые действия в поисках грантов и спонсоров, но активная фаза уже прошла. Появится спонсор или грант – мы вернемся к работе, нет – мы начнем процедуру закрытия фонда (в 2020 году)», – приводит слова Шайтанова РИА «Новости».



Фонд «Русский Букер» пока не закрывается, в будущем возможно возобновление вручения наград. Фонд был основан в 2002 году, он является юридическим представителем награды и занимается организационно-финансовым обеспечением премии. Председателем фонда является баронесса Эмма Николсон.

Независимая литературная премия «Русский Букер» была учреждена в 1991 году, в разные годы лауреатами премии становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Михаил Шишкин, Василий Аксенов.

В прошлом году победителем стала писательница-дебютантка Александра Николаенко, автор романа «Убить Бобрыкина. История одного убийства».

В 2016 году лауреатом премии стал роман «Крепость» Петра Алешковского, в 2015 награду получил Александр Снегирев за роман «Вера».