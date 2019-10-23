Начались испытания нагрузкой железнодорожной части Крымского моста

На железнодорожной части Крымского моста начались испытания тяжелыми железнодорожными составами, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Железнодорожные конструкции Крымского моста испытывают тяжелой нагрузкой ... Проводятся динамические и статические испытания основных (несущих) элементов железнодорожной части. Опоры и пролетные строения, на которых сейчас идет монтаж поездной автоматики, проверяются на соответствие проектным параметрам. Это многоэтапный процесс, предваряющий приемочные испытания моста: они пройдут в конце года перед запуском движения поездов», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

Там добавили, что на испытуемых железнодорожных участках моста работают тяжелые технические железнодорожные составы, каждый из которых включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тыс. тонн.

«Они перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы и датчики – тензометры, инклинометры и акселерометры – фиксируют состояние опор и пролетных строений», – говорится в сообщении.

Значения снимаются, когда составы трогаются с места, разгоняются, резко или плавно тормозят, стоят неподвижно в течение 15 минут. Информация попадает в автоматизированную систему сбора, обработки и хранения данных.

«Испытания позволят проверить фактические прочностные характеристики всех конструкций при расчетных предельных нагрузках, сравнить их с проектными данными», – отметили в инфоцентре.

«Сейчас мы наблюдаем, как чувствуют себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов. Также проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени. Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста», – заявила директор НИИ диагностики Светлана Боханова.

Напомним, год назад в районе Керчи был обнаружен комплекс из 40 помещений и девяти дворов, который относится к концу V – началу III века до н. э. Для сохранения археологического памятника было принято решение перенести подъездные железнодорожные пути к Крымскому мосту на 150 метров.

Напомним, в начале октября археологи объяснили, почему пришлось перенести участок ж/д к Крымскому мосту.

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