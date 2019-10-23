Названы основные угрожающие банкам России хакерские группы

Главные хакерские группы, угрожающие российским банкам, – это Cobalt, Silence, MoneyTaker, Lazarus и SilentCards. Они могут взломать банк, добраться до изолированных финансовых систем и вывести денежные средства, заявил гендиректор и основатель компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков.

Сачков сообщил в интервью в рамках московского международного форума «Открытые инновации», что «в настоящее время есть уже пять хакерских групп, которые представляют реальную угрозу для банков – Cobalt, Silence, MoneyTaker, Lazarus и SilentCards (Африка)», передает РИА «Новости».

Эти хакеры «способны взломать банк, добраться до изолированных финансовых систем и вывести деньги из банка».

«Что любопытно – три из пяти групп – (Cobalt, Silence, MoneyTaker) являются русскоговорящими, но за последний год Сobalt и Silence стали атаковать банки преимущественно за пределами России», – добавил он.

В то же время хакерские группировки переводят фокус с зоны «РУ», на другие.

«Например, Silence начав с целей в России, постепенно перемещали фокус на СНГ, а затем вышли на международный рынок. Аналитики Group-IB обнаружили атаки Silence более чем 30 странах Европы, Азии и СНГ за текущий год», – сказал Сачков.

По его словам, наибольшую опасность представляют проправительственные хакеры развитых стран, так как их активность менее заметна, при этом они обладают более совершенным арсеналом для проведения атак.

«Наш прошлогодний прогноз оправдался. Значительно выросло число целенаправленных атак с целью шпионажа, саботажа или получения прямой финансовой выгоды. Активно используется так называемое «цифровое оружие» или кибероружие, способное останавливать производственные процессы и выводить из строя сети объектов критической инфраструктуры и крупных коммерческих предприятий. Это серьезная проблема (...) Число кибератак будет увеличиваться и все сложнее будет атрибутировать эти атаки», – добавил он.

Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации» проходит 21-23 октября в инновационном центре «Сколково».

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